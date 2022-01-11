Нападающий петербургского «Зенита» Азмун может перейти в туринский «Ювентус»

Санкт-Петербург, 11 января. Форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринский «Ювентус» рассматривает нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в качестве замены Федерико Кьезе. Соответствующую информацию на официальном сайте представил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Он утверждает, что 27-летний форвард сине-бело-голубых импонирует главному тренеру туринского клуба Массимилиано Аллегри. Кьеза получил разрыв передней крестообразной связки в матче чемпионата Италии с «Ромой» и выбыл как минимум до конца сезона.

Контракт Азмуна с «Зенитом» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне иранский нападающий провел 21 матч во всех турнирах, в котором забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.