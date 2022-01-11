Эксперт Галактионов связал рост стоимости нефти с событиями в Казахстане

Москва, 11 января. Стоимость нефти уже практически достигла максимальных значений, однако, даже практически исчерпанный потенциал роста не станет препятствием для ее подорожания на 1-2 доллара за баррель, сообщает «Прайм».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отметил, что на стоимость нефти может повлиять ситуация в Казахстане. Из-за нестабильной ситуации в стране могут быть перебои с поставками нефти. Стоимость ресурса марки Brent 3 января составляла 77-79 долларов, а через неделю достигла 82 долларов.

«Потенциал роста по большей части выглядит исчерпанным, хотя при появлении новых драйверов еще возможен кратковременный скачок вверх на 1-2 доллара за баррель», — пояснил Галактионов.

Эксперт считает, что подорожание нефти вызвано сохранением высокого спроса, уменьшением профицита предложения на рынке в 2022 году и перебоями в добыче в Казахстане, где с начала года начались протесты и беспорядки, связанные с подорожанием стоимости сжиженного газа.

Высокая волатильность будет наблюдаться на мировом нефтяном рынке в 2022 году, однако ОПЕК+ может вмешаться и стабилизировать ситуацию, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.