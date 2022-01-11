Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 11:35
11:34
Происшествия
Экс-полицейский может получить 12 лет колонии за взятку от мигранта в Иркутске
11:34
Общество
Петербургских водителей предупредили о временном перекрытии проезда по Литейному и Шпалерной
11:34
Общество
Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
11:32
Общество
Замдиректора Центра Гамалеи заявил, что не стоит говорить о «легкости» штамма «Омикрон»
11:32
Политика
Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников
11:32
Весь мир
США поставляют Украине оружие на фоне переговоров с РФ о гарантиях безопасности
11:29
Общество
Федеральный природный заказник появится в Амурской области
11:27
Экономика
Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ
11:24
Общество
По примеру США: хватит ли Украине средств на введение продовольственных талонов для малоимущих
11:22
Происшествия
Двух арестантов обнаружили мертвыми в московском СИЗО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Галактионов связал рост стоимости нефти с событиями в Казахстане

Экономика
Эксперт Галактионов связал рост стоимости нефти с событиями в Казахстане
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Стоимость нефти уже практически достигла максимальных значений, однако, даже практически исчерпанный потенциал роста не станет препятствием для ее подорожания на 1-2 доллара за баррель, сообщает «Прайм».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отметил, что на стоимость нефти может повлиять ситуация в Казахстане. Из-за нестабильной ситуации в стране могут быть перебои с поставками нефти. Стоимость ресурса марки Brent 3 января составляла 77-79 долларов, а через неделю достигла 82 долларов.

«Потенциал роста по большей части выглядит исчерпанным, хотя при появлении новых драйверов еще возможен кратковременный скачок вверх на 1-2 доллара за баррель», — пояснил Галактионов.

Эксперт считает, что подорожание нефти вызвано сохранением высокого спроса, уменьшением профицита предложения на рынке в 2022 году и перебоями в добыче в Казахстане, где с начала года начались протесты и беспорядки, связанные с подорожанием стоимости сжиженного газа.

Высокая волатильность будет наблюдаться на мировом нефтяном рынке в 2022 году, однако ОПЕК+ может вмешаться и стабилизировать ситуацию, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Галактионов связал рост стоимости нефти с событиями в Казахстане
Казахстан нефть энергетика галактионов
Комментировать