Захарова: слова спикера Белого дома Псаки о переговорах США и России вызывают сочувствие

Москва, 11 января. Заявления спикера Белого дома Джен Псаки о якобы дезинформации России по переговорам с США в Женеве могут вызвать только сочувствие. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире Youtube-канала «Соловьев Live» Захарова подвергла решительной критике деструктивную полемику Белого дома в отношении инициативы Кремля по гарантиям безопасности. Также дипломат призвала ориентироваться не на слова Псаки, а на заявления непосредственных участников переговоров.

«Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — отметила Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала многочисленные вбросы о якобы «агрессии» России в Казахстане. Дипломат напомнила, что успех миссии ОДКБ позволил полностью остановить в стране кровопролитие.