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Спикер Госдумы Володин назвал эффективным присутствие миротворцев ОДКБ в Казахстане

Политика
Спикер Госдумы Володин назвал эффективным присутствие миротворцев ОДКБ в Казахстане
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 11 января. Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволили освободить правоохранителей в Казахстане. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик назвал эффективным присутствие миротворцев объединения в республике. В стране удалось предотвратить террористическую угрозу. Таким образом серьезных проблем избежал не только Казахстан, но и соседние страны.

«Они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан. И, когда звучат рассуждения: «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть — это решение, безусловно, необходимо было принимать», — говорится в комментарии Володина.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об успешном завершении миссии ОДКБ в республике. С 13 января начнется постепенный вывод миротворцев, уточнили в НСН.

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Все новости / Политика / Спикер Госдумы Володин назвал эффективным присутствие миротворцев ОДКБ в Казахстане
Казахстан володин одкб
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