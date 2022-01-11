Спикер Госдумы Володин назвал эффективным присутствие миротворцев ОДКБ в Казахстане

Москва, 11 января. Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволили освободить правоохранителей в Казахстане. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик назвал эффективным присутствие миротворцев объединения в республике. В стране удалось предотвратить террористическую угрозу. Таким образом серьезных проблем избежал не только Казахстан, но и соседние страны.

«Они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан. И, когда звучат рассуждения: «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть — это решение, безусловно, необходимо было принимать», — говорится в комментарии Володина.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об успешном завершении миссии ОДКБ в республике. С 13 января начнется постепенный вывод миротворцев, уточнили в НСН.