Заявление властей Украины о том, что в стране введут продовольственные пакеты для поддержки неимущих, — пустые слова, к которым украинцам не стоит относиться серьезно. Кабинет Зеленского занят собственными интересами, проблемы народа для него сейчас не являются приоритетом. Такую позицию ФАН высказали политологи Владимир Корнилов и Игорь Друзь.

Ранее советник президента Украины по экономике Олег Устенко заявил, что правительство Владимира Зеленского изучает вариант введения продуктовых талонов по аналогии с талонами на еду для малоимущих в США. Устенко озвучил версию, что рост цен на Украине связан с удорожанием продовольствия из-за скачка цен на российский газ.

Эксперт по украинско-российским отношениям Владимир Корнилов напомнил, что украинские политики любят делать заявления о различных грандиозных планах, совершенно не задумываясь, что любой проект требует финансирования.

«Мы слышали от президента Украины Владимира Зеленского о старте экологического проекта «Зеленая страна» летом минувшего года, что в течение трех лет в стране посадят миллиард новых деревьев, но никто не сказал, кто это благое дело оплатит. Более того, даже если бы нашлись огромные деньги для осуществления подобного, физически осуществить то, что он озвучил, в указанные сроки просто нереально. Поэтому об обещанном больше никто не вспоминает. Приблизительно так же следует отнестись к словам советника президента Украины Олега Устенко про то, что там станут давать продукты нуждающимся», — пояснил общественный деятель.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Специалист по внутренней политической ситуации на Украине заметил, по замыслу украинских чиновников «продуктовые карточки» будут начисляться в электронном виде украинским неимущим на смартфоны. Он обратил внимание, что вряд ли голодающие люди в состоянии купить себе современные телефоны, поставить на них необходимое программное обеспечение и зарегистрироваться на официальных сайтах, чтобы получать продукты питания.

«На Украине полагают, что деньги на придуманные их властями проекты обязаны давать страны Европы и США. Вопрос «где изыскать средства?» там даже не ставится. Судя по всему, Устенко надо было что-то сказать о причинах роста цен на продукты в стране. Он сослался на «подорожание российского газа» и добавил, что его команда изучает опыт распределения продуктовых карточек в США. Ставить в пример Соединенные Штаты для украинских политиков — традиция. Подозреваю, что в кабинете президента Украины в действительности никто ничего не изучал на эту тему, ведь в США на эти цели тратят десятки миллиардов долларов», — уточнил политолог.

Корнилов заключил, что сказанное советником Зеленского по экономике — ничего не значащие слова, отговорка, о которой не стоит вспоминать, так как кормить голодающих на Украине никто не собирается.

Общественный и политический деятель Игорь Друзь высказал предположение, что, с одной стороны, кабинет Зеленского занимается популизмом, обещая решить проблемы малоимущих, с другой — официальный Киев, возможно, пытается демонстрировать свою дееспособность.

Федеральное агентство новостей /

«Власти Украины делают громкие заявления, при этом в стране — глубочайший экономический и гуманитарный кризис. Они говорят о том, что планируют раздавать социальную помощь гражданам страны, демонстрируя, что в государстве якобы не все так уж и плохо. Это заигрывание с народом. Общество надо убедить, что угроза идет извне, а кабинет Зеленского заботится об украинцах. Ведь терпение народа не бесконечно: рано или поздно может произойти бунт», — поделился своими прогнозами аналитик.

Друзь признался, что опасается: под давлением Запада Зеленского могут сменить на более антироссийскую фигуру, которая будет не просто продолжать заданную политику, а пойдет на масштабный конфликт между двумя странами.

Ранее ФАН рассказал, почему Украина стала слишком большой проблемой для США. Соединенным Штатам не до Киева, но они пытаются сохранить лицо, чтобы не повторить то, что произошло при бегстве из Афганистана.