«Можно будет и огрести»: капитан первого ранга о действиях НАТО у границ России

Североатлантический альянс должен вернуться на границы до 1999 года — до четвертого расширения, иначе в случае обострения ситуации некоторые европейские страны могут сильно поплатиться за вступление в НАТО. Такое мнение озвучил в интервью ФАН военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest заявил о том, что в состав Североатлантического альянса входят «бесполезные» в военном отношении государства. По его словам, такие страны, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, военный потенциал которых невелик, тяжелым бременем лежат на США и могут втянуть Вашингтон в невыгодные для него войны.

«С середины 1990-х администрация США работала над пополнением зверинца новыми членами НАТО и делала это с еще меньшей избирательностью и здравым смыслом, чем некоторые люди используют для приобретения друзей на Facebook», — указал он.

Американский политолог считает, что Эстония, Латвия и Литва ничего хорошего не делают для НАТО. Вхождение этих государств в Альянс было крайне опасным шагом, поскольку они не только придерживаются антироссийской политики, но регулярно конфликтуют с Белоруссией, которая считается главным союзником России.

Тед Гален Карпентер уверен, что и втягивание Грузии и Украины в НАТО — большая ошибка Вашингтона. Обозреватель подытожил, что необдуманные действия Запада говорят о том, что он не учится на ошибках прошлого и вгоняет себя в крайне опасное положение, способное привести к «гибельной войне».

«Такие страны не являются «союзниками» США в каком-либо значимом смысле. Они являются уязвимыми иждивенцами, которые могут спровоцировать войну», — высказал мнение американский эксперт.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал слова американского политолога. По его словам, НАТО набирает в свой состав страны только по одному критерию — они должны находиться как можно ближе к России.

«Дело в том, что все вышеперечисленные страны входят в так называемое предполье. Они необходимы НАТО для того, чтобы расширить зону влияния Альянса. С военной точки зрения нет никакой пользы и от Исландии. Просто она удачно расположена с географической точки зрения. Это же касается и Черногории, и Северной Македонии, и стран Прибалтики, которые имеют символические армии. Но НАТО выгодно держать свои войска на территориях данных стран, поскольку они находятся в непосредственной близости от России. Даже Украина, которая считает, что ее армия является «супер-пупер», необходима США с той же целью — находиться поближе к границам России. Конечно, основная нагрузка идет на Вашингтон», — сказал эксперт.

Дандыкин считает, что некоторые европейские страны могут сильно поплатиться за вступление в НАТО.

«Я считаю, что эти страны являются заложниками политики США, которые, естественно, доминируют в НАТО. Не приведи господь, если что-то случится, то никто не будет спрашивать, зачем Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, Эстония, Литва и Латвия в свое время вступили НАТО. Поэтому, по большому счету, можно будет и огрести. Сегодня в Женеве стартовали российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Так вот, для нас является геополитической угрозой то, что НАТО так сильно приблизилось к России. Потому что на этих территориях могут разместить и системы ПРО, и другие ракетные системы», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению эксперта, Россия добивается того, чтобы НАТО вернулось на границы 1999 года, когда в его состав были приняты Польша, Румыния и Чехия.

«Ранее была же договоренность, правда, устная, что НАТО не будет продвигаться на восток. Но получилось так, что почти все страны Варшавского договора вступили в Альянс. Я думаю, что США набирает страны в НАТО не из-за их военной мощи, а из-за близости к России. Поэтому требования Москвы совершенно обоснованы: то, что угрожает нашей безопасности, должно вернуться в границы 1999 года. Кроме того, последние эффективные действия сил ОДКБ показали силу союза, которого никак не ожидали в США. Наше новое оружие говорит о том, что на всякое действие есть противодействие», — резюмировал он.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что договоренности о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе могут быть восстановлены в рамках предстоящих переговоров с Россией в Женеве.