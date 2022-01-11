Гарик Харламов попал в больницу с температурой под 40

Москва, 11 января. Знаменитый юморист Гарик Харламов попал в больницу. О своей госпитализации и состоянии он рассказал на странице в Instagram.

Артист признался, что никогда не публиковал сообщения о своем здоровьем и попадании в больницу. Однако решил это «исправить». У комика температура под 40 градусов, но он не унывает и продолжает шутить.

«Зачем я это сделал [опубликовал пост]? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… Не болейте!» — написал шоумен.

Артист сопроводил публикацию фотографией из клиники. На кадре он лежит на больничной койке под капельницей, пишет «Вечерняя Москва».

Пользователи Сети и коллеги по звездному цеху пожелали 40-летнему Харламову скорейшего выздоровления. Среди тех, кто поддержал комика, были Александр Гудков, Софья Таюрская, Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

На днях Харламов сообщил о болезни. Тогда он иронично подметил, что кроме коронавируса есть еще ангина и грипп.