Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 11:34
11:34
Общество
Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
11:32
Общество
Замдиректора Центра Гамалеи заявил, что не стоит говорить о «легкости» штамма «Омикрон»
11:32
Политика
Президент Казахстана Токаев ввел мораторий на увеличение зарплат чиновников
11:32
Весь мир
США поставляют Украине оружие на фоне переговоров с РФ о гарантиях безопасности
11:29
Общество
Федеральный природный заказник появится в Амурской области
11:27
Экономика
Экономист Цыганов заявил об ограниченных возможностях роста цен на жилье в РФ
11:24
Общество
По примеру США: хватит ли Украине средств на введение продовольственных талонов для малоимущих
11:22
Происшествия
Двух арестантов обнаружили мертвыми в московском СИЗО
11:20
Политика
Власти Казахстана обяжут олигархов перечислять средства в социальный фонд
11:19
Политика
«Можно будет и огрести»: капитан первого ранга о действиях НАТО у границ России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гарик Харламов попал в больницу с температурой под 40

Общество
Гарик Харламов попал в больницу с температурой под 40
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 11 января. Знаменитый юморист Гарик Харламов попал в больницу. О своей госпитализации и состоянии он рассказал на странице в Instagram.

Артист признался, что никогда не публиковал сообщения о своем здоровьем и попадании в больницу. Однако решил это «исправить». У комика температура под 40 градусов, но он не унывает и продолжает шутить.

«Зачем я это сделал [опубликовал пост]? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… Не болейте!» — написал шоумен.

Артист сопроводил публикацию фотографией из клиники. На кадре он лежит на больничной койке под капельницей, пишет «Вечерняя Москва».

Пользователи Сети и коллеги по звездному цеху пожелали 40-летнему Харламову скорейшего выздоровления. Среди тех, кто поддержал комика, были Александр Гудков, Софья Таюрская, Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

На днях Харламов сообщил о болезни. Тогда он иронично подметил, что кроме коронавируса есть еще ангина и грипп.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гарик Харламов попал в больницу с температурой под 40
госпитализация соцсети харламов
Комментировать