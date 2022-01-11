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Токио сообщил о падении северокорейской ракеты за пределами экономической зоны Японии

  /   Обновлено: 11 января 2022 10:28
Армия
Токио сообщил о падении северокорейской ракеты за пределами экономической зоны Японии
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 11 января. Северная Корея провела испытания ракеты, которая упала в Японское море. По информации Токио, точка приземления находилась вне исключительной экономической зоны Японии.

Японские военные продолжают анализировать поступающую информацию о недавних ракетных испытаниях Северной Кореи и устанавливают тип запущенной ракеты. Об этом во вторник, 11 января, заявил глава минобороны Японии Нобуо Киси. В Токио уверены, что ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Мы полагаем, что если ракета летела по обычной траектории, то она упала за пределами нашей ИЭЗ», — рассказал министр.

Японские специалисты полагают, что запущенная ракета была баллистической, а не гиперзвуковой, как это было заявлено Пхеньяном.

Ранее по поводу ракетных испытаний КНДР высказалась американская сторона. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что действия Северной Кореи представляют угрозу для безопасности в регионе.

Руководство Южной Кореи в свою очередь провело экстренное заседание, на котором была озвучена необходимость переговоров с Пхеньяном «для разряжения обстановки», как сообщил телеканал «360».

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