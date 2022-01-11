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Мировые цены на продовольствие выросли в 2021 году на 28%

Экономика
Мировые цены на продовольствие выросли в 2021 году на 28%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 января. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подвела итоги 2021 года. Аналитики заявили, что индекс продовольственных цен в мире вырос на 28,1%, сообщает «Агентство нефтегазовой информации».

Индекс продовольственных цен позволяет оценивать изменения стоимости самых ходовых продуктов в мире. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 125,7 пункта.

«В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на вводимые ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году», — заявил старший экономист ФАО Абдулреза Аббассян.

Среднее значение индекса в декабре 2021 года составляло 133,7 пункта — это на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Текущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор обратила внимание на необходимость продолжать сдерживание их стоимости.

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