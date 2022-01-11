США поставляют Украине оружие на фоне переговоров с РФ о гарантиях безопасности

Состоявшийся в Женеве первый раунд переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности ожидаемо не привел к каким-то конструктивным сдвигам и совместным заявлениям.

Инициативы РФ были встречены высокомерными сообщениями о нежелании США изменять систему общеевропейской обороны, основанную на Североатлантическом альянсе, и полным неприятием точки зрения Москвы по этому вопросу. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Уэнди Шерман во время переговоров настаивала на рассмотрении порядка размещения в Европе ракет малой и средней дальности и отводе российских войск от Украины, игнорируя другие предложения Кремля.

#UPDATE US Deputy Secretary of State Wendy Sherman says she spoke Monday to Russia about reciprocal moves to de-escalate on missiles and exercises, but renewed warnings of major costs if Moscow invaded Ukraine https://t.co/9jirIzS6FL — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2022

По мнению замглавы российского МИД Сергея Рябкова, отказываясь от требования о нерасширении НАТО, Вашингтон недооценивает серьезность происходящего. Дипломат отметил, что в ближайшие дни станет ясно, стоит ли проводить следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности.

«Могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны Альянса во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб собственной безопасности и безопасности всего европейского континента», — заявил представитель МИД.

А страны НАТО такую ошибку уже совершают — буквально здесь и сейчас. Госдепартамент, отводя от себя подозрения в нежелании отрегулировать столь сложный вопрос, спешит сообщить, что в отсутствии подвижек виновата исключительно Россия, которая не имеет права диктовать Североатлантическому альянсу свои условия, особенно то, каким странам вступать в блок, а каким нет.

Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябковhttps://t.co/CumWnEbJSA — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) January 11, 2022

Минобороны США также включилось в одностороннее обвинение РФ: в военном ведомстве говорят, что Москва отказывается сократить численность своих войск вдоль границы с Украиной и «сохраняет значительное присутствие сил к востоку, северу и даже к югу».

«Я могу с уверенностью заявить, что мы не видим никаких сокращений», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Значительное количество российских сил все еще сосредоточено близ границ с Украиной, никаких серьезных изменений в этом вопросе нет, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби:https://t.co/7wAuqnh9po pic.twitter.com/8wH6P4nJTk — ТАСС (@tass_agency) January 10, 2022

При этом, как сообщает российское посольство в Вашингтоне, США отказываются обсуждать численность своих войск в Европе. Здесь стоит заметить, что за последнее время Пентагон развернул в европейском театре штабные структуры нескольких новых соединений, которые постепенно наращивают вокруг себя боевые структуры. Например, можно говорить о формировании 5-го армейского корпуса, 56-го артиллерийского командования, подразделений боевого и тылового обеспечения. Также увеличено время пребывания в регионе бригадных боевых групп, что в настоящее время удвоило их численность.

Кроме того, ряд западных изданий упорно навязывает своим читателям мнение, согласно которому российская сторона вообще не заинтересована в положительном исходе переговоров и готова будет после их безрезультатного завершения «напасть на Украину», чтобы отодвинуть границу присутствия НАТО подальше от Москвы. Именно так трактуют авторы заявление Рябкова о недооценке Вашингтоном серьезности происходящего.

И вишенка на торте: представитель Госдепартамента Джен Псаки сообщила, что Россия после проведенных в Женеве двусторонних консультаций постарается ввести в заблуждение мировое сообщество относительно достигнутых договоренностей, запустив дезинформационную кампанию. В общем, чтобы не сильно ударить в грязь лицом, США подкрепились со всех сторон.

Чего ждет Украина

Фактически отказываясь от рассмотрения предложений РФ о гарантиях безопасности, краеугольным камнем которых является вовлечение Украины в орбиту НАТО, Вашингтон продолжает накачивать эту страну как вооружением, так и заверениями в поддержке в случае российской агрессии.

Как пишут западные СМИ, в декабре 2021 года США одобрили дополнительное выделение военной помощи Киеву на общую сумму 300 млн долларов. Сюда вошли закупки для Вооруженных сил Украины стрелкового вооружения, боеприпасов, медицинского снаряжения оборудования, а также радиолокационных станций для ведения наблюдения за полем боя. Конгресс уже уведомили об этом решении.

The USA is ready to provide Ukraine with 300 million dollars of military assistance. The U.S. Congress has already approved the defense budget. Now the Senate has to study the bill and then, if approved, President Joe Biden will sign it. pic.twitter.com/XB1uv4hWvR — UATV English (@UATV_en) December 8, 2021

В январе американские парламентарии внесли на рассмотрение законопроект о расширении военной помощи Украине в 2022 финансовом году. Так, по линии Госдепартамента, Киев получит 450 млн долларов, которые, как ожидается, будут потрачены на закупку летального вооружения. Возможно, часть этих денег будет употреблена на приобретение средств противовоздушной обороны, потребности в которой на днях изучала специальная комиссия, прибывшая из Вашингтона.

Подводим итоги

Садясь за стол важнейших для Европы переговоров, США продолжают накачивать вооружением Украину — страну, являющуюся для ЕС главным политическим раздражителем, последствия Майдана в которой стали нерешаемой проблемой для всех окружающих ее государств. Иными словами, Вашингтон упорно создает основу для провокационных действий Киева, которые, по мнению США, должны вызвать ответную реакцию Москвы в виде «принуждения к миру».

В Киеве на фоне этих событий царит атмосфера полного непонимания своего будущего. Если государственные СМИ еще хоть как-то идут в русле официальной пропаганды и повторяют избитую фразу «Америка нам поможет», то независимые «эксперты» и блогеры, оценивая высказывания западных политиков, в массе своей сошлись в осознании того, что США и Европа уже приняли решение избавиться от Украины. Киеву предоставляется возможность самостоятельно выбрать свое будущее. Будущее, в котором уже точно не будет никакой Европы.