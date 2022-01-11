Ирина Алферова страдает из-за перелетов в эконом-классе

Москва, 11 января. Актриса Ирина Алферова призналась, что испытывает неудобства из-за постоянных перелетов в эконом-классе. Звезда отечественного кино хотела бы летать бизнесом, однако он не положен артистам на гастролях.

Несмотря на возраст, 70-летняя Алферова чувствует себя полной сил и энергии, которых хватает на спектакли, гастроли и съемки. Актриса рассказала в интервью HELLO!, что очень любит ездить по городам и жить в гостиницах. Знаменитость обожает отели, поскольку там не нужно убираться или думать о еде.

Самолеты же, по словам звезды кино, для нее вообще стали как трамваи. Алферова страдает только от того, что на гастролях актерам не положено летать бизнес-классом. Артистке хотелось бы больше комфорта, чем предлагается в экономе.

«Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно. Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать?» — посетовала знаменитость.

Говоря о возрасте, Алферова отметила, что для многих актрис он так и остался проблемой. Эти артистки сделали пластические операции и стали похожи одна на другую, обратила внимание звезда отечественного кино. Актриса считает такой подход неправильным.

Ранее Ирина Алферова призналась, что отказывается от ролей отрицательных персонажей. Артистка не соглашается играть подобных героев даже за большие деньги.