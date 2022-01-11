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Минобороны России: ВКС РФ эвакуировали из Казахстана свыше 1700 россиян и иностранцев

Армия
Минобороны России: ВКС РФ эвакуировали из Казахстана свыше 1700 россиян и иностранцев
ilyushin.org  /  Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Москва, 11 января. Усилиями военно-транспортной авиации ВКС РФ из Казахстана в Москву были вывезены 1719 граждан России и других стран. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Все эвакуированные граждане приехали в Алма-Ату на новогодние праздники или в гости к родственникам, однако 2 января в республике начались массовые беспорядки. Из-за прекращения работы аэропорта люди были вынуждены оставаться в гостиницах.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1 719 российских и иностранных граждан», — указали в пресс-службе Минобороны РФ.

По решению Совбеза ОДКБ от 6 января, в республику были введены миротворцы из РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Уже 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня и займет не более десяти суток. Их миссия в стране окончена, указывает телеканал «360».

За время беспорядков правительство республики приняло решение об увеличении численности спецподразделений МВД и Национальной гвардии. До этого президент Токаев подвергал работу государственных органов страны и силовых структур резкой критике.

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Все новости / Армия / Минобороны России: ВКС РФ эвакуировали из Казахстана свыше 1700 россиян и иностранцев
Казахстан вкс рф одкб
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