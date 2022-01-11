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Netflix задумался о съемках нового «Рейда»

Общество
Netflix задумался о съемках нового «Рейда»
Кадр из фильма «Рейд»

Москва, 11 января. Стриминговая платформа Netflix намерена снять новую версию криминального фильма «Рейд». В проекте участвуют режиссер Патрик Хьюз и актер Майкл Бэй, который спродюсирует картину.

Вместе с Бэйлом продюсировать проект будет сценарист и режиссер оригинального фильма Гарет Эванс. Сценарий напишет Хьюз, пишет Deadline.

«Рейд» рассказывает об отряде спецназа, которому поручено проникнуть в хорошо охраняемый дом, где прячется наркобарон. Миссия должна пройти без сучка и задоринки, однако случайность приводит к жутким последствиям.

На днях стало известно, что комедию «Скотт Пилигрим против всех» перезапустят в виде аниме-сериала. Картина выйдет на стриминговой платформе Netflix.

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