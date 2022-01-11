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Посольство РФ решительно отвергло заявление США о дезинформации по консультациям в Женеве

  /   Обновлено: 11 января 2022 10:06
Политика
Посольство РФ решительно отвергло заявление США о дезинформации по консультациям в Женеве
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 11 января. Российская сторона решительно отвергает заявления США о возможном распространении дезинформации по вопросу двусторонних консультаций в Женеве, сказано в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Так дипломаты отреагировали на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Россия якобы может распространять дезинформацию касательно обязательств, связанных с переговорами в Женеве по гарантиям безопасности, передает НСН.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности», — написало посольство РФ на странице в Facebook.

Российские представители также выразили надежду на взаимную открытость с американской стороны в этой сфере.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США не планируют заключать соглашения по ракетным вооружениям во время женевских переговоров с Россией по стратегической стабильности.

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сша женева псаки
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