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Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл

  /   Обновлено: 11 января 2022 10:00
Шоу-бизнес
Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл
instagram.com  /  @astiselfmade

Москва, 11 января. Бывшая вокалиста дуэта Artik и Asti Анна Дзюба готовится выпустить первый сольный сингл, который получил название «Феникс». Певица сразу представит клип на новую композицию.

Артистка анонсировала песню на своей странице в Instagram. Asti уточнила, что премьера сингла и клипа состоится 14 января. Знаменитость опубликовала короткое черно-белое видео, в котором представила небольшой отрывок из грядущего трека.

«Я бесконечно благодарна вам за поддержку и ваше терпение. Знаю, что вы очень долго ждали, и надеюсь, что каждая нота и каждое слово долетит до ваших сердец», — обратилась к поклонникам Дзюба.

Подписчики исполнительницы выразили радость от скорого выхода ее сольного трека в комментариях. Среди ждущих премьеру песни Дзюбы отметились и многие знаменитости, например, Ида Галич, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Рита Дакота. Судя по отрывку, трек посвящен теме любви и отношений.

Напомним, дуэт Artik и Asti выступал в привычном для поклонников составе около десяти лет. После ухода Дзюбы коллектив продолжит существовать, но уже с другой солисткой, пишет Teleprogramma.pro. Покинув дуэт, бывшая вокалистка начала зарабатывать на рекламе интим-товаров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл
Asti Анна Дзюба artik
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