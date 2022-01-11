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Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
Общество
Житель Саранска поплатился за жажду продажной любви
Pr Scr You Tube  / 

Саранск, 11 января. Мошенники выманили у жителя Саранска все его сбережения, пообещав организовать свидание с девушкой легкого поведения.

Скучающий житель столицы Мордовии решил воспользоваться услугами жрицы любви, прельстившись предложением профильного сайта. Представившаяся администратором особа озвучила тариф: 1500 рублей — за интимные услуги, еще 16 800 рублей — так называемая страховка за безопасность девушки, сообщают «Известия Мордовии».

Мужчина перевел деньги и отправился по адресу, который ему назвали. Прибыв на место, он не обнаружил обещанной куртизанки, а на телефонные звонки ему больше не отвечали. Убедившись в том, что стал жертвой мошенников, он вынужден был написать заявление в полицию.

Ранее ФАН сообщал, как житель Саратовской области перевел на счет мошенницы, выдававшей себя за проститутку, более 33 тысяч рублей. Мужчина соблазнился на объявление о предоставлении интимных услуг, которое нашел в интернете. Не дождавшись любовных утех, он вынужден был обратиться с жалобой в полицию.

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