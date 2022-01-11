Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане

Москва, 11 января. Заявления о том, что Россия якобы выступает в качестве «агрессора» в ситуации в Казахстане, являются околесицей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, миротворческая операция ОДКБ сумела остановить кровопролитие в Казахстане и стабилизировать ситуацию.

«И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор и так далее», — сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Жители Казахстана в начале 2022 года вышли на протесты из-за повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации стали перерастать в беспорядки и столкновения с полицией. Многие эксперты уже говорили, что к дестабилизации обстановки в республике могут быть причастны страны Запада, в частности США.

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев ранее поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предоставленную помощь на фоне беспорядков в республике.