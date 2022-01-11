Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 10:06
10:03
Шоу-бизнес
Хороший год: кто из звезд связал себя узами брака в 2021-м
10:01
Происшествия
Полицейские задержали похитителей дизельного топлива в Ленобласти
10:00
Шоу-бизнес
Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл
09:59
Общество
Alzheimer’s & Dementia: найден способ «включить» природный механизм борьбы с деменцией
09:53
Происшествия
В Петербурге злоумышленник пытался вскрыть банкомат на проспекте Косыгина
09:53
Общество
Итоги переговоров РФ и США: каким будет ответ России, обсудят в «Патриоте»
09:52
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в бараке под Новосибирском
09:51
Общество
Роспотребнадзор заявил, что постковидный синдром может длиться больше полугода
09:49
Политика
Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане
09:49
Происшествия
Бывший директор ТАНТК имени Бериева ответит в суде за два эпизода мошенничества
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане

Политика
Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 11 января. Заявления о том, что Россия якобы выступает в качестве «агрессора» в ситуации в Казахстане, являются околесицей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, миротворческая операция ОДКБ сумела остановить кровопролитие в Казахстане и стабилизировать ситуацию.

«И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия — агрессор и так далее», — сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Жители Казахстана в начале 2022 года вышли на протесты из-за повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации стали перерастать в беспорядки и столкновения с полицией. Многие эксперты уже говорили, что к дестабилизации обстановки в республике могут быть причастны страны Запада, в частности США.

Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев ранее поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предоставленную помощь на фоне беспорядков в республике.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане
Казахстан захарова одкб
Комментировать