Автоконцерн Rivian не смог выполнить план по производству электрокаров

Ирвайн, 11 января. Производитель электромобилей из США провалил в 2021 году запланированную программу по реализации машин, о чем сообщает портал Electrek.

Первоначально, американская фирма заявляла, что выпустит на рынок за 2021 год 1200 электрифицированных моделей. Однако фактические объемы выпуска машин к концу года составили 1015 транспортных средств. Rivian передала клиентам 920 электропикапов R1T и паркетников R1S.

Помимо этого, бренд недавно зарегистрировал права на использование собственной торговой марки для создания электровелосипедов. Некоторые эксперты считают, что концерн может начать предоставлять данный двухколесный транспорт в виде дополнительных аксессуаров.

Подобную политику давно практикуют в немецких Porsche и BMW. А конкурент фирмы из Соединенных Штатов Tesla идет еще дальше и собирается предоставлять в комплекте с электропикапами Cybertruck электрические квадроциклы Cyberquad.

Планы Rivian на 2022 год гораздо более амбициозны. Компания намеревается построить порядка 45 тыс. электрокаров. В 2023 году организация хочет собрать 105 тыс. машин. В дополнение к этому, Rivian планирует поставить Amazon 10 тыс. коммерческих фургонов в этом году.

Тем не менее, аналитики считают, что для успешной реализации грандиозных планов, Rivian необходимо привлечь больше инвестиций, а также продемонстрировать явные конкурентные преимущества, чтобы обставить многих других соперников на популярном сейчас рынке электромобилей. Ранее компании удалось привлечь во время IPO около 12 млрд долларов.