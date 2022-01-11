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Пожарные спасли 12 человек из горящей пятиэтажки в Уссурийске

Общество
Пожарные спасли 12 человек из горящей пятиэтажки в Уссурийске
62.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

Уссурийск, 11 января. Пятиэтажный жилой дом загорелся накануне вечером на улице Штабского. Пожарные вывели из здания 12 человек, из них четверо детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Когда первые подразделения прибыли на место происшествия, из окон квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Спасатели вытащили по лестничному маршу при помощи специальных устройств десятки человек.

В результате пожара сильно пострадала квартира, которая находится на втором этаже. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. Во время инцидента никто не пострадал. В ликвидации огня участвовали 21 человек и 5 единиц спецтехники.

Ранее пожарные спасли 24 человека, из них 2 детей, во время тушения возгорания в жилом доме по улице Коштоянца в Москве. Огонь локализовали на площади около 75 кв. м, сообщало РИАМО.

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