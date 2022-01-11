Токаев потребовал реформировать Банк развития Казахстана

Нур-Султан, 11 января. Работа Банка развития Казахстана (БРК) подверглась критике со стороны президента республики Касым-Жомарта Токаева в ходе его выступления в нижней палате парламента.

Глава государства поручил правительству реформировать деятельность банка и пересмотреть порядок закупок национальных компаний. По словам Токаева, БРК стал инструментом перераспределения денег между олигархами.

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки. Президент охарактеризовал ситуацию в стране как попытку госпереворота. Вскоре власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации и обратились за помощью в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая решила послать в Казахстан миротворческий контингент.

Токаев ранее заявил, что сумма ущерба от беспорядков в республике может составить около 2-3 млрд долларов. Он уточнил, что мародеры повредили 1,3 тысячи объектов предпринимательства, напали на более чем 100 торговых центров и сожгли порядка 500 полицейских автомобилей.