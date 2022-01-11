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Корабли ТОФ вышли в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода

  /   Обновлено: 11 января 2022 09:43
Армия
Корабли ТОФ вышли в Индийский океан для выполнения задач дальнего похода
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Владивосток, 11 января. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, который в конце 2021 года отправился в дальний поход, вышел Индийский океан. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ.

Ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой танкер «Борис Бутома» в конце прошлого года приступили к дальнему океанскому походу. Отправной точкой стал порт во Владивостоке. Ожидается, что корабли зайдут в гавани нескольких иностранных стран, включая Сейшельские острова, а также проведут военные маневры в разных районах.

«Отряд кораблей ТОФ…пройдя Малакский пролив, вышел в Индийский океан», — подчеркивается в сообщении.

По данным телеканала «360», недавно новая подлодка «Петропавловск-Камчатский» в ходе учений ликвидировала наземную цель. Пуск состоялся в акватории Японского моря.

Ранее сообщалось, что группировка кораблей Северного флота в 2022 году проведет совместные маневры с кораблями ФСБ РФ по защите Северного морского пути в Арктике.

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