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Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала втрое с 1 января

Экономика
Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала втрое с 1 января
ФБА «Экономика сегодня»

Братислава, 11 января. Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала 2022 года снизился почти в три раза. Об этом ТАСС сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Согласно заявке, 31 декабря в Словакию поступило 83 783 002 кубометров газа, 1 января — 49 502 651 куб. м, 2 января — 35 487 391 куб. м, 3 января — 26 078 940 «кубов». В последующие дни, с 4 по 9 января включительно, сокращение составило от 27 042 227 до 27 764 579 кубометров ежедневно. Заявка на 10 января составила 27 131 315 куб. м.

При этом технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн кубометров газа, подчеркнули в Eustream.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США на рынок ЕС постепенно вытесняют российский природный газ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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украина россия газ словакия транзит газа
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