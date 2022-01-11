Президент Токаев в сентябре представит пакет политических реформ в Казахстане

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен представить новый пакет политических реформ во время послания к народу в сентябре. Об этом заявил сам глава государства.

До этого лидер республики уже говорил, что система государственного управления требует реформирования. Плюс ко всему президент указал на низкий уровень взаимодействия чиновников с гражданами из-за тотальной бюрократии. Президент также поручил принять программу по увеличению доходов населения.

Казахский лидер ранее выдвинул Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики. До этого политик был временно исполняющим обязанности руководителя кабинета министров.