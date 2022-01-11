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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

  /   Обновлено: 11 января 2022 09:30
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 января. Аналитики Росстата выяснили, какая отрасль российской экономики обеспечивает самый высокий доход. Данные исследования опубликовало издание «Лента.ру».

Самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков — около 152 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Российские менеджеры по вопросам управления получают в среднем 146,7 тыс. рублей. Зарплаты в авиации оцениваются в пределах 126,5 тыс. рублей.

За девять месяцев 2021 года номинальный рост зарплат в целом по всем отраслям превысил 10,2%. Специалисты в области ликвидации последствий загрязнений стали получать больше на 35%.

Заметно растут зарплаты среди «рабочих профессий». На рынке труда есть несколько проблем, одна из них — дефицит кадров в различных сферах. В итоге стали повышаться не только зарплаты, но и премии сотрудников.

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