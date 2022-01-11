Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 10:05
10:03
Шоу-бизнес
Хороший год: кто из звезд связал себя узами брака в 2021-м
10:01
Происшествия
Полицейские задержали похитителей дизельного топлива в Ленобласти
10:00
Шоу-бизнес
Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл
09:59
Общество
Alzheimer’s & Dementia: найден способ «включить» природный механизм борьбы с деменцией
09:53
Происшествия
В Петербурге злоумышленник пытался вскрыть банкомат на проспекте Косыгина
09:53
Общество
Итоги переговоров РФ и США: каким будет ответ России, обсудят в «Патриоте»
09:52
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в бараке под Новосибирском
09:51
Общество
Роспотребнадзор заявил, что постковидный синдром может длиться больше полугода
09:49
Политика
Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане
09:49
Происшествия
Бывший директор ТАНТК имени Бериева ответит в суде за два эпизода мошенничества
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военнослужащие ВВО на Курильских островах получили модернизированные танки Т-80БВ

  /   Обновлено: 11 января 2022 09:28
Армия
Военнослужащие ВВО на Курильских островах получили модернизированные танки Т-80БВ
 /  Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Курильск, 11 января. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах получили партию усовершенствованных танков Т-80БВ, которые из-за характеристик прозвали «летающими». Об этом сообщает пресс-служба округа.

Согласно имеющейся информации, новые тяжелые боевые машины оснащены газотурбинной силовой установкой, благодаря чему могут развивать скорость свыше 70 километров в час. Из-за этой технической особенности танк прозвали «летающим».

«В 2021 году на вооружение воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ», — рассказали в сообщении.

Кроме того, Т-80БВ имеет современное оборудование, в том числе стабилизаторы вооружения и приборы наблюдения. За счет динамической защиты улучшается боевой потенциал танка.

Согласно информации Минобороны, свыше 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты передадут в Сухопутные войска России в 2022 году, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии разработать новую боевую машины для индийских ВС на базе универсальной российской платформы «Армата».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащие ВВО на Курильских островах получили модернизированные танки Т-80БВ
россия российская армия вооружение танк т-80
Комментировать