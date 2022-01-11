Военнослужащие ВВО на Курильских островах получили модернизированные танки Т-80БВ

Курильск, 11 января. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах получили партию усовершенствованных танков Т-80БВ, которые из-за характеристик прозвали «летающими». Об этом сообщает пресс-служба округа.

Согласно имеющейся информации, новые тяжелые боевые машины оснащены газотурбинной силовой установкой, благодаря чему могут развивать скорость свыше 70 километров в час. Из-за этой технической особенности танк прозвали «летающим».

«В 2021 году на вооружение воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ», — рассказали в сообщении.

Кроме того, Т-80БВ имеет современное оборудование, в том числе стабилизаторы вооружения и приборы наблюдения. За счет динамической защиты улучшается боевой потенциал танка.

Согласно информации Минобороны, свыше 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты передадут в Сухопутные войска России в 2022 году, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии разработать новую боевую машины для индийских ВС на базе универсальной российской платформы «Армата».