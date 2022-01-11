Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 13:06
13:04
Общество
Перенесшую инсульт Проклову не заменят другой актрисой в спектакле «Раскольникoff»
13:03
Экономика
Петербуржцам придется платить на 50% больше за проезд по ЗСД
13:02
Экономика
«Хоум Кредит» назвал домыслами информацию о покупке банка АФК «Система»
13:02
Экономика
Нефтедобыча на Аляске может снизиться из-за «зеленой» повестки
13:02
Весь мир
Власти Мали закрыли воздушные и сухопутные границы со странами — членами ЭКОВАС
13:00
Общество
Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова общается с близкими
12:58
Происшествия
Неизвестные злоумышленники расстреляли более полусотни лошадей на Алтае
12:58
Весь мир
Милонов о санкциях ЭКОВАС против Мали: независимость республики пугает коллективный Запад
12:57
Весь мир
Генпрокурор Ирана призвал власти страны повысить зарплату сотрудникам судебной власти
12:54
Общество
Слепая прорицательница Ванга предсказала начало конца в день «пяти двоек» в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Федеральный природный заказник появится в Амурской области
Общество
Федеральный природный заказник появится в Амурской области
28.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Благовещенск, 11 января. Минприроды России и власти Амурской области согласовывают шаги по созданию в регионе новой особо охраняемой природной территории.

Как пояснили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF), в число российских регионов, где намечено организовать особо охраняемые природные территории, вошла и Амурская область. Там планируется создать федеральный заказник «Ганукан». Пакет необходимых документов уже изучается в Минприроды России и региональными властями, сообщает AmurInfo.

Всего в России при участии экспертов WWF спроектировано 13 подобных заказников. Они должны появиться на Камчатке, Чукотке, в Якутии, Забайкалье, Еврейской автономной области, в Алтайском крае, Ямало-Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае и Мурманской области.

Ранее ФАН сообщал о задержании сотрудника департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области на охраняемой территории заповедника «Кузнецкий Алатау». Он был вооружен и успел незаконно выловить более 40 рыб ценных пород.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Федеральный природный заказник появится в Амурской области
охрана заказник природа
Комментировать