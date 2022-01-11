Федеральный природный заказник появится в Амурской области

Благовещенск, 11 января. Минприроды России и власти Амурской области согласовывают шаги по созданию в регионе новой особо охраняемой природной территории.

Как пояснили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF), в число российских регионов, где намечено организовать особо охраняемые природные территории, вошла и Амурская область. Там планируется создать федеральный заказник «Ганукан». Пакет необходимых документов уже изучается в Минприроды России и региональными властями, сообщает AmurInfo.

Всего в России при участии экспертов WWF спроектировано 13 подобных заказников. Они должны появиться на Камчатке, Чукотке, в Якутии, Забайкалье, Еврейской автономной области, в Алтайском крае, Ямало-Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае и Мурманской области.

Ранее ФАН сообщал о задержании сотрудника департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области на охраняемой территории заповедника «Кузнецкий Алатау». Он был вооружен и успел незаконно выловить более 40 рыб ценных пород.