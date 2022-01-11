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«Этот день в истории». Что произошло 11 января, праздники, факты, люди

Общество

11 января отмечается Международный день слова «спасибо». Молодежь со всех концов света устраивает флешмобы и обменивается открытками с благодарностями на разных языках.

Сегодня праздник у работников особо охраняемых природных территорий. Национальные парки России несут важную миссию: они берегут дикую природу и животный мир. Дата празднования выбрана в честь основания в 1917 году первого российского государственного заповедника «Баргузинский».

В этот день в 1909 году в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. Цель проведения соревнований была проста: доказать миру, что женщины могут управлять транспортными средствами не хуже, чем мужчины. В гонке приняло участие более десяти автомобилей, управляли которыми исключительно девушки. Участницы отправились из Нью-Йорка в Филадельфию и обратно.

Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории».

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