Президент Казахстана Токаев поручил премьеру разработать программу работы правительства

Нур-Султан, 11 января. Новый казахский премьер-министр должен в течение трех недель представить программу работы правительства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы республики, система государственного управления страны требует реформирования. Численность госаппарата сейчас является оптимальной, однако далее возможны будут сокращения.

Токаев подчеркнул, что эффективность контактов чиновников с гражданами республики низкая, поскольку присутствует серьезная бюрократия. Президент также запретил повышать зарплаты министрам, руководителям регионов и депутатам на протяжении пяти лет.

До этого казахский лидер назвал провальной работу ряда госорганов. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба.