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Президент Казахстана Токаев поручил премьеру разработать программу работы правительства

Политика
Президент Казахстана Токаев поручил премьеру разработать программу работы правительства
wikipedia.org  /  United States Mission Geneva / CC BY 2.0

Нур-Султан, 11 января. Новый казахский премьер-министр должен в течение трех недель представить программу работы правительства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы республики, система государственного управления страны требует реформирования. Численность госаппарата сейчас является оптимальной, однако далее возможны будут сокращения.

Токаев подчеркнул, что эффективность контактов чиновников с гражданами республики низкая, поскольку присутствует серьезная бюрократия. Президент также запретил повышать зарплаты министрам, руководителям регионов и депутатам на протяжении пяти лет.

До этого казахский лидер назвал провальной работу ряда госорганов. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба.

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