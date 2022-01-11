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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 января. Позиции российской валюты укрепились к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократилась на 1 коп. и составила 74,99 рубля. Курс европейской валюты также продемонстрировал снижение: он опустился на 3,25 коп. и закрепился на отметке 84,9475 рубля.

Накануне Центральный банк РФ понизил официальные курсы валют. Доллар увеличился на 83,89 копейки и составил 75,13 рубля. Стоимость евро поднялась на 1,06 копейки и оказалась на уровне 85,13 рубля за единицу.

Рубль способен обесцениться на 5-7% к середине года на фоне высоких процентных ставок в мире и отставания спроса на нефть. Такое мнение выразила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

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