Президент Казахстана в ближайшее время проведет заседание Совбеза

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время проведет заседание Совета безопасности на фоне массовых беспорядков, которые начались в начале года.

Глава государства утром во вторник провел заседание оперативного штаба. С докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны. Токаев анонсировал заседание Совбеза в ближайшее время.

Массовые протесты начались в первые дни января из-за роста цен на газ. Жители разных городов Казахстана вышли на улицы, при этом радикалы стали мародерствовать и атаковать государственные учреждения. Токаев призвал силы ОДКБ помочь в противодействии террористической угрозы.