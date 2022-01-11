Президент Казахстана назвал провальной работу ряда госорганов

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу государственных органов страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Глава государства назвал работу госучреждений провальной. С таким утверждением он выступил на заседании оперативного штаба, которое проходило в режиме видеоконференции. На встрече с президентом выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны.

Массовые протесты начались в Казахстане в начале 2022 года из-за роста цен на газ. Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности. На фоне беспорядков в республике он также обратился за помощью к ОДКБ для предотвращения террористической угрозы.