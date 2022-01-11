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Критики похвалили «Монстры на каникулах — 4»

  /   Обновлено: 11 января 2022 08:54
Шоу-бизнес
Критики похвалили «Монстры на каникулах — 4»
wikipedia.org  /  https://deadline.com/2021/04/hotel-transylvania-transformania-opening-earlier-this-summer-1234730969/ Добросовестное использование

Лос-Анджелес, 11 января. Премьера мультфильма «Монстры на каникулах 4: Трансформания» назначена на 14 января 2022 года, но некоторые критики уже посмотрели его и оставили свои отзывы.

Релиз четвертой части о популярных монстрах состоится на стриминговой площадке Amazon Prime. Критики положительно оценили мультфильм. Об этом пишет CinemaBlend.

«Как и в любой анимационной семейной франшизе, «Монстры на каникулах 4: Трансформания» станут хорошим источником смеха и слез. Дети, выросшие вместе с Дракулой и его семьей, не только прощаются с частичкой своего детства, но, возможно, даже делают это, знакомя с ним свои собственные семьи», — отметила Дебаприя Датта.

Она оценила мультфильм на три балла из пяти. Главным его минусом она посчитала отсутствие актера Адама Сэндлера, который три части озвучивал Дракулу.

«Если в этом фильме и есть что-то новое, так это ощущение, что сериал достаточно самосознателен, чтобы понять, что пришло время заканчивать. Этот фильм никогда не пытается вызвать те же эмоции, что и сериал Pixar «История игрушек», но совершенно ясно, что создатели фильма предлагают идею ухода Дракулы на пенсию, потому что, возможно, пришло время для выхода на пенсию самого сериала», — подчеркнул Саймон Абрамс.

Ранее стало известно, что актер Киану Ривз оплатил поездку на премьеру «Матрицы: Воскрешение» своей семье, друзьям и коллегам. Он не только покрыл все расходы, но и преподнес всем подарки в честь релиза киноленты.

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кино мультфильм критики монстры на каникулах — 4
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