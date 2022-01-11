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Токаев указал на необходимость перестроить работу Банка развития Казахстана

  /   Обновлено: 11 января 2022 08:50
Экономика
Токаев указал на необходимость перестроить работу Банка развития Казахстана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 11 января. Банк развития Казахстана практически «стал личным», из-за чего правительству республики необходимо срочно пересмотреть работу этой финансовой организации. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Полный пакет акций банку на данный момент принадлежит государству. Однако сейчас организация представляет интересы отдельных финансово-промышленных и строительных групп, отметил глава республики.

«Все имена мы знаем. Правительству предстоит перестроить работу банка», — отметил Токаев.

Наступивший год принес для Казахстана печальные события. В первые дни в стране вспыхнули беспорядки, из-за чего властями республики было введено чрезвычайное положение.

Ранее Токаев отметил, что подготовкой госпереворота в стране занимались профессионалы. По его мнению, республику удалось спасти, потому что не был утерян контроль над Алма-Атой.

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Казахстан беспорядки токаев банк развития
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