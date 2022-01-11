Жасмин объяснила причины редкого появления мужа-бизнесмена на публике

Москва, 11 января. Певица Жасмин живет в счастливом браке, однако снимками с мужем она предпочитает делиться крайне редко. В чем причина таких секретов, рассказала сама артистка.

В свои супруги Жасмин избрала бизнесмена Илана Шора. По ее словам, он очень занятой человек, из-за чего совместным времяпрепровождением приходится жертвовать. Кроме того, отметила певица, счастье любит тишину, передает StarHit.

Исполнительница старается во всем поддерживать своего избранника, даже несмотря на проблемы с законом в прошлом. Тогда Шора приговорили к 7,5 года лишения свободы, однако тюремного срока удалось избежать. Позже Илан выехал из страны несмотря на запрет, из-за чего вновь попал под преследование.

«Ситуация непростая. Дети спрашивают: "Почему папа не приезжает?", "Когда к нему полетим?". Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны — совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все испытания!» — поделилась певица.

Чем закончилась история, неизвестно. Однако певица призвала поклонников не верить «грязным слухам» о ее муже. По ее словам, семья на данный момент настолько надежна, что «позавидовать могут многие».

Некоторые звезды, напротив, скрывают не супругов, а случайных возлюбленных. Так, Курбан Омаров уехал отдыхать на Мальдивы с незнакомкой.