Токаев заявил об увеличении численности МВД и Нацгвардии Казахстана

Нур-Султан, 11 января. Количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии Казахстана будет увеличен, Соответствующее заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Такое решение было принято главой государства в результате массовых беспорядков, которые прокатились по все стране. Также сообщалось о деструктивных актах террористических ячеек, которые орудовали на территории Казахстана.

Ранее президент республики сообщил, что миссия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена на территории страны. Их вывод начнется 13 января и не займет больше десяти дней.