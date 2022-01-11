Мошенники придумали новую схему с поздравительными видео в мессенджерах

Москва, 11 января. Интернет-мошенники во время новогодних праздников использовали схему с рассылкой поздравительных видео, содержащих вредоносные ссылки. Об этом сообщил IT-эксперт Илья Четвертнев.

Для рассылки данных сообщений злоумышленники использовали популярные мессенджеры и социальные сети. По словам Четвертнева, они заражали гаджеты жертв вредоносным ПО, создавая таким образом сеть из устройств. При помощи нее мошенники способны проводить атаки на личные счета пользователей, рассказал IT-эксперт РИА Новости.

«Мы полагаем, что мошенники выбрали для массовых атак первые рабочие дни после праздников, поскольку люди еще не полноценно вернули себе концентрацию и критический взгляд после долгого периода отдыха и расслабления», — отметил Четвертнев.

Ранее Сбербанк предупредил российских пользователей о новой схеме мошенничества, которая может оставить жертву без квартиры и с крупными долгами. По словам специалистов, злоумышленники способны повесить на человека кредит и вместе с этим лишить его имущества.