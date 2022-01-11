Газовые торги в Европе закрылись в понедельник на уровне 1010 долларов за 1000 кубов

Амстердам, 11 января. Цены на газовые фьючерсы в Европе продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших контрактов по индексу нидерландского TTF на открытии торгов составила 1034 долларов. На протяжении сессии котировки демонстрировали волатильность. Они колебались в диапазоне 965-1070 долларов. Цена закрытия составила 1010 долларов, что ниже расчетной цены пятницы на два процента.

Цены на газ в целом продолжают показывать коррекционное снижение. Они достигли 21 декабря максимума в 2190,4 доллара.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами, такими как низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных постащиков, а также высоким спросом на азиатском рынке. Сейчас также играют роль погодный фактор и неопределенность с запуском «Северного потока — 2».

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец сообщил, что небывалый рост цен на газ отразится не на всей европейской промышленности. В частности, речь может идти о подорожании удобрений.