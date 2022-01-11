Токаев: КНБ не захотел дать четкую оценку подрывной работе в Казахстане

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января уволил возглавлявшего комитет нацбезопасности (КНБ) Карима Масимова с его должности. В настоящее время он находится под арестом по подозрению в госизмене.

Каримова сняли с поста после начала массовых беспорядков по всей республике.

«КНБ не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе», — отметил во время выступления в парламенте Токаев.

Массовые протесты вспыхнули по всей территории Казахстана со 2 января. Жители страны вышли на улицы после повышения цен на сжиженный газ с 60 до 120 тенге. Позже акции переросли в погромы и столкновения с правоохранителями.