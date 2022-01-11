Авторы «Человека-паука: Нет пути домой» описали отношения главных актеров

Лос-Анджелес, 11 января. Сценаристы кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» описали, как Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр взаимодействовали на съемочной площадке.

Третий фильм об известном супергерое стартовал в прокате в середине декабря 2021 года и собрал рекордную кассу. Зрители и критики оставили преимущественно положительные отзывы. Авторы сценария объяснили, как исполнители ролей разных версий «Человека-паука» взаимодействовали между собой во время съемок. Об этом пишет издание ScreenRant.

«Эндрю и Тоби пришли, и у нас были идеи о том, как разобраться в их характерах, и у них, очевидно, были свои собственные идеи, которые были великолепны», — отметил один из сценаристов.

Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

Он добавил, что на экране фактически появились три брата. Тоби был как старший, поскольку через многое прошел. Эндрю продолжил собственную сюжетную линию после «Нового Человека-паука — 2».

«Мы действительно хотели просто органично вытащить их из их фильмов, их жизни и их путешествий, где они находятся», — резюмировал автор.

Ранее Эндрю Гарфилд рассказал, что глава Marvel Studios Кевин Файги вынудил его вернуться к роли Питера Паркера для кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой».