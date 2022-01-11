Американка выбросила младенца в мусорный контейнер

Санта-Фе, 11 января. Молодая американка выбросила своего нежеланного новорожденного ребенка в мусорный контейнер, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Сообщается, что младенец был обнаружен и доставлен в больницу спустя пять часов. Об этом пишет телеканал Fox News.

«Мне позвонили около 8:30 в пятницу, и полиция города Хоббс спросила: "Эй, Джо, твои камеры с заднего двора работают?" Они сказали, что в этом месте произошло преступление», — рассказал владелец магазина Джо Имбриале.

Сначала он подумал, что кто-то вломился в магазин. Однако на видео было заметно, как женщина подъехала к контейнерам на белой машине около двух часов дня, выбросила черную сумку с заднего сиденья и уехала. Через несколько часов бездомные начали рыться в мусоре и услышали детский плач. Ребенок был завернут в грязное полотенце. На нем была кровь и пуповина, что указывает на то, что мать избавилась от младенца сразу после родов.

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Полиция Хоббса обвинила 18-летнюю Алексис Авилу в покушении на убийство и жестоком обращении с детьми. Она призналась следователям, что отец ребенка несовершеннолетний, а потому его имя не будет раскрываться.

Ранее стало известно, что причиной одного из самых крупных пожаров в Бронксе, который унес жизни 19 людей, стал неисправный электрообогреватель. Об этом сообщил шеф пожарного управления Нью-Йорка Дэниэл Найгро.