Токаев сообщил о работе профессионалов над подготовкой захвата власти в Казахстане

Нур-Султан, 11 января. Над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. Соответствующим заявлением поделился глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев также заявил, что правительство Казахстана могло потерять контроль над Алма-Атой. По его словам, потеряв этот город, власти республики могли утратить контроль и над столицей. Президент Казахстана подчеркнул, что следом пошла бы и вся республика.

Массовые волнения на территории республики начались в первые дни текущего года на фоне подорожания сжиженного газа. Однако демонстрации стремительно переросли в массовые беспорядки, во время которых преступники вступали в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов с использованием огнестрельного оружия.

Парламент Казахстана ранее единогласно одобрил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра республики. Его кандидатуру предложил глава казахстанского государства.