Токаев сообщил об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Нур-Султан, 11 января. Миссия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, с 13 января начнется поэтапный вывод миротворцев организации, который займет не более десяти дней. Токаев подчеркнул, что в целом острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабилизировалась.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в стране восстановлен. Он также отметил, что руководство республики будет жестко пресекать все деструктивные силы.