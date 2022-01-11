Политолог Саиров заявил о необходимости привлечения молодежи в политику после беспорядков

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января назовет имя нового премьер-министра страны. Также должны быть обозначены конкретные решения последствий беспорядков в стране. Об этом заявил политолог, депутат парламента республики Ерлан Саиров.

Политика нового правительства должна быть представлена гражданам, чтобы народ понимал, в каком направлении движется страна, ведь раньше все решения принимались кулуарно. Также Саиров отметил, что необходимо усиленно проработать вопрос социализации молодежи, поскольку именно они стали активными участниками протестов. По словам политолога, необходимо привлечь как можно больше представителей молодого поколения в политику.

«И, конечно же, нужна определенная политическая трансформация. То есть плюрализм мнений нужно расширять. Чтобы в политическом процессе принимала участие широкая палитра общественно-политических сил нашей страны», — резюмировал Саиров.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, какие перемены стоит ожидать в Казахстане после массовых беспорядков.