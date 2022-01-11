Гендиректор WarnerMedia уверен в запланированном релизе «Бэтмена»

Лос-Анджелес, 11 января. Премьера кинокомикса «Бэтмена» состоится в запланированную дату. Об этом рассказал генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар.

В современной киноиндустрии переносы релизов фильмов — привычное явление. Многие студии меняют дату премьеры, подбирая благоприятный период с точки зрения течения коронавирусной пандемии. Об этом пишет портал ScreenRant.

Первоначально «Бэтмен» должен был стартовать в кинотеатрах 25 июня 2021 года, но был перенесен на 1 октября, поскольку съемочный процесс занял больше времени из-за пандемии. Затем студия Warner Bros. решила отложить показ фильма до 4 марта 2022 года, поскольку в WarnerMedia намеревались запустить кинокомикс в гибридный прокат, как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе HBO Max.

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В последнее время распространение омикрон-штамма вызвало опасения среди киностудий. Однако релиз «Бэтмена», похоже, состоится в ранее намеченную дату, о чем заявил генеральный директор подразделения Warner.

«Мы, безусловно, обращаем внимание на все, что происходит с штаммом «Омикрон». Мы сейчас хорошо относимся к идее релиза. Мы будем смотреть за ситуацией день за днем», — отметил Килар.

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