Парламент единогласно одобрил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра Казахстана

Нур-Султан, 11 января. Парламент Казахстана единогласно одобрил предложенную президентом страны Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра.

Смаилов родился в Алма-Ате, получил образования в сфере математики и управления. Женат, имеет двоих детей. В разные годы Смаилов работал в администрации президента и МИД Казахстана, возглавлял минфин, агентство по статистике и нацхолдинг «Казагро», был помощником президента. С 2019 года занимал пост вице-премьера Казахстана.

С января Смаилов исполняет обязанности премьер-министра республики. Ему 49 лет, имеет ряд государственных наград и дипломатический ранг «Советник 1 ранга».

Ранее Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики. Прежнее правительство Казахстана было отправлено в отставку на фоне массовых беспорядков по всей стране.