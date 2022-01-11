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Подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ

  /   Обновлено: 11 января 2022 08:25
Армия
Подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Москва, 11 января. Модернизированные подлодки проекта 949АМ смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов», сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Данные подлодки станут самыми вооруженными российскими носителями крылатых ракет, передает информационное агентство. Одна атомная ракетная лодка сможет обладать около 100 единицами ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.

«Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что подлодка проекта 636.3 «Магадан» в 2022 году совершит межфлотский переход и приступит к выполнению задач в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

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вмф рф крылатые ракеты Подлодки 949АМ
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