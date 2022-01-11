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Политолог Полетаев: ожидать кардинальных изменений в руководстве Казахстана не стоит

Политика
Политолог Полетаев: ожидать кардинальных изменений в руководстве Казахстана не стоит
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 11 января. Политологи оценили вероятные изменения в правительстве, которые может озвучить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Политолог Эдуард Полетаев в беседе со Sputnik Казахстан отметил, что ожидать кардинальных и серьезных изменений в руководстве не стоит. По его словам, сейчас неподходящее время для введения в политику новых людей.

«Возможно, будут привлечены люди, которые имеют опыт руководящей работы на тех или иных должностях, но по тем или иным причинам сейчас не задействованы в управлении», — считает он.

Эксперт затруднился спрогнозировать, кто станет следующим премьером Казахстана. Особенно на фоне новостей об аресте экс-председателя КНБ Карима Масимова.

Политический обозреватель Газиз Абишев предположил, что могут быть два варианта развития сценария. Токаев может выдвинуть молодого и нового для политического поля человека. Вторым — выбор опытного кандидата, который будет подходить по масштабу.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ушло в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов

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Казахстан назначение токаев
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