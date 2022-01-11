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Отец Алисы Тепляковой попросил СМИ не распространять клевету о дочери

Общество
Отец Алисы Тепляковой попросил СМИ не распространять клевету о дочери
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 11 января. Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой обвинил СМИ в распространении недостоверной информации о его дочери.

В МГУ сообщили, что университет с 24 декабря не может связаться с Тепляковыми. Алиса не приходила на экзамены и зачеты. Родители не дали вразумительных объяснений пропускам ребенка, но настаивают на продолжении обучения. Об этом сообщают «Известия».

«Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — заявил Евгений Тепляков.

Ранее сообщалось, что МГУ готов продолжить обучение Алисы Тепляковой в случае успешной сдачи сессии по индивидуальному плану. Факультет психологии по-прежнему надеется на взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в плане их оценки готовности и стремления студентки получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.

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мгу обучение теплякова
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