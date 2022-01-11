Посольство России напомнило США о своих правах на перемещение войск внутри страны

Вашингтон, 11 января. Россия может сама решать, где внутри страны размещать свои войска, а учения будут продолжаться.

Посольство России ответило на призывы госсекретаря США Венди Шермана «отвести силы» от украинских границ. Кроме того, в посольстве заявили, что не понимают политику Шермана, которая призывает Москву убрать войска, но при этом США на переговорах отказываются обсуждать численность войск в Европе.

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в Twitter дипмиссии.

Ранее Шерман назвала прямолинейными переговоры с Россией в Женеве. По словам дипломата, США никому не позволят закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. Вашингтон не согласен с ограничениями на прием новых стран в Альянс, добавила Шерман.Она отметила, что встреча получилась прямолинейной.