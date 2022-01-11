МИД Китая заявил о готовности помочь Казахстану

Пекин, 11 января. Пекин выразил готовность помогать Казахстану в соответствии с пожеланиями республики и в рамках своих возможностей.

В пресс-службе МИД КНР назвали Китай и Казахстан дружественными соседями. Однако в ведомстве не уточнили, какую именно поддержку готовы оказать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими партнерами. КНР поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей», — заявили в ведомстве.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил слова поддержки от председателя КНР Си Цзиньпина. Посол Китая передал их в МИД республики. Си Цзиньпин уверен, что ситуация в республике придет к стабильности в скором времени.